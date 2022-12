Sendedatum: 14.12.2022 17:00 Uhr Mann in Bar im Phoenix-Viertel gefesselt

In einer Bar in Harburg hat die Hamburger Polizei einen gefesselten Mann befreit. Hintergrund war wohl ein Streit um eine Frau, für die der gefesselte 33-Jährige Geld bezahlen sollte. In dem Lokal in der Buna-Twiete im Phoenix-Viertel wurden drei Männer festgenommen. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, die die Geiselnahme dann beendete.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.12.2022 | 17:00 Uhr