Stand: 01.02.2023 19:14 Uhr Mann im Harburger Phoenix-Viertel niedergestochen

Im Harburger Phoenix-Viertel ist am Mittwochnachmittag ein Mann niedergestochen worden. Zuvor hatten sich laut Polizei zwei Männer in der Straße Bunatwiete gestritten. Dabei soll es um Schulden gegangen sein. Einer der Männer zog plötzlich ein Messer und stach dem anderen in Oberschenkel und Gesäß. Der Täter ist flüchtig, die Polizei weiß aber offenbar um wen es sich handelt.

