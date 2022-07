Stand: 25.07.2022 08:13 Uhr Mann flüchtet in Winterhude in einen Sielschacht

In Winterhude hat das Spezialeinsatzkommando der Polizei am Sonntag einen Mann aus einem Gully geholt. Laut Polizei hatte der 28-Jährige erst mit einem Messer und einem Spaten herumgefuchtelt - dann rief seine Mutter die Polizei. Auf der Flucht verschwand der Mann in einem Sielschacht. Spezialkräfte konnten ihn schließlich überwältigen und an Seilen aus dem Gully ziehen. | Sendedatum NDR 90,3: 25.07.2022 06:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2022 | 06:30 Uhr