Stand: 15.02.2021 06:46 Uhr Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Horn ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehrkräfte holten den 63-Jährigen in der Nacht zum Montag aus seiner Einzimmerwohnung im ersten Stock eines Hochhauses in der Dannerallee und löschten das Feuer.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, der Mann habe die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr selbst alarmiert. Im Bett des Gehbehinderten war eine Bettdecke aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Der 63-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen zweiten und dritten Grades am gesamten Körper. Er wurde in das Unfallkrankenhaus Boberg gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2021 | 05:30 Uhr