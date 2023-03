Stand: 30.03.2023 18:16 Uhr Mann bei Verpuffung auf Jacht verletzt

Bei einer Verpuffung auf einer Jacht in Moorfleet ist ein Mann am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Das Boot stand an Land am Moorfleeter Deich bei einem Bootsverleih. Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr hatte Bremsenreiniger die Explosion ausgelöst. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Verbrennungen an den Armen, Händen sowie am Hals in ein Krankenhaus.

