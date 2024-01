Stand: 18.01.2024 17:34 Uhr Mann bei Streit in Wilhelmsburg mit Messer verletzt

Die Mordkommission ermittelt nach einem Streit in einer Wohnunterkunft in Wilhelmsburg. In der Straße An der Hafenbahn waren in der vergangenen Nacht zwei Männer aneinandergeraten. Ein 32-Jähriger soll seinem 22-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen ins Krankenhaus.

