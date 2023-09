Stand: 07.09.2023 18:49 Uhr Mann bei Baumarbeiten abgestürzt

In Jenfeld ist am Donnerstagnachmittag ein Mann bei Baumarbeiten in der Görlitzer Straße abgestürzt. Vor den Augen seiner Kollegen verlor er in rund 15 Metern Höhe plötzlich den Halt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Absturz kam, ist unklar.

