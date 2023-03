Stand: 20.03.2023 15:30 Uhr Mann bedroht Polizisten mit einem Messer

In Lurup haben Polizisten und Polizistinnen in der Nacht zu Montag zwei Warnschüsse abgefeuert. Sie waren in die Netzestraße gerufen worden, weil ein Mann dort vor der Wohnung seiner Ex-Frau randaliert haben soll. Die Beamtinnen und Beamten trafen auf den mit einem Messer bewaffneten 43-Jährigen. Weil er sie bedrohte und die Waffe nicht fallen lassen wollte, schossen die Beamten in die Luft. Der Mann versuchte zu flüchten, konnte aber vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde er in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

