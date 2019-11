Stand: 23.11.2019 17:05 Uhr

Hamburg: Mehrere Kinder in Eidelstedt bedrängt

In Hamburg sind in den vergangenen Tagen mehrere Schulkinder auf dem Heimweg vom Unterricht von einem ältern Mann angesprochen, beschimpft und bedroht worden. Die Vorfälle ereigneten sich im Stadtteil Eidelstedt, wie die Polizei auf Anfrage von NDR 90,3 bestätigt hat.

Vorfälle im Umfeld mehrerer Schulen

"Wehe, wenn ich euch noch mal mit eurer Religion hier sehe", soll ein Mann zum Beispiel vor etwa einer Woche einem Mädchen nahe der Stadtteilschule im Niekampsweg hinterhergerufen haben. Vor vier Tagen wurde erneut eine Schülerin von einem Fremden angesprochen, diesmal nahe dem Gymnasium Dörpsweg. Er fragte das Kind laut Polizei nach seinen Eltern und wollte wissen, ob das Mädchen alleine nach Hause geht.

Unbekannter belästigt Schulkinder in Eidelstedt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.11.2019 18:00 Uhr Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt sind in den vergangenen Tagen mehrere Kinder von einem älteren Mann bedrängt oder belästigt worden. Eltern wurden per Rundschreiben informiert. Kai Salander berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Junge informiert seine Lehrerin

Nach NDR Informationen wurde am darauffolgenden Tag auch ein Junge vor der Grundschule Rungwisch angesprochen. Er lief zurück in die Schule und alarmierte seine Lehrerin. Wenige Stunden später verfolgte ein älterer Mann in einem Mercedes ein kleines Mädchen im Niekampsweg.

Eltern per Rundschreiben informiert

Ob in allen Fällen derselbe Mann die Kinder angesprochen, verfolgt oder bedroht hat, ist noch nicht bekannt. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" haben die betroffenen Schulen in einem Rundschreiben alle Eltern über die Vorfälle informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.11.2019 | 18:00 Uhr