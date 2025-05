Stand: 15.05.2025 06:04 Uhr Mann aus brennendem Auto gerettet

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lurup haben Helfer am Mittwochabend einen Mann aus einem brennenden Auto gerettet. Der 57-Jährige war in der Bornheide frontal gegen einen Lichtmast geprallt. Warum, ist unklar. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der Wagen brannte vollständig aus.

