Stand: 09.01.2023 19:00 Uhr Mann am U-Bahnhof Oldenfelde mit Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Rahlstedt ist am Montag einer der beiden mit einem Messer verletzt worden. Er wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Messerangreifer wurde in seiner Wohnung festgenommen. Die beiden Männer sollen sich am U-Bahnhof Oldenfelde getroffen haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

