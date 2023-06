Stand: 17.06.2023 07:51 Uhr Mann am Bille-Hafen aus Elbschlick gezogen

In Rothenburgsort hat die Hamburger Feuerwehr am späten Freitagabend einen Mann aus dem Elbschlick gezogen. Er war am Bille-Hafen von einer Kaimauer mehrere Meter hinabgefallen und bis zur Hüfte im Schlick versunken. Die Einsatzkräfte sicherten den Mann und brachten ihn danach unverletzt in Sicherheit.

