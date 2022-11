Stand: 22.11.2022 06:17 Uhr "Makerhubs": Digitale Werkstätten an elf Hamburger Schulen

Die Hamburger Schulbehörde richtet an elf Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien digitale Erfinderwerkstätten ein. In den sogenannten Makerhubs können Schülerinnen und Schüler programmieren, Roboter erforschen, 3D-Drucker nutzen, Podcasts aufnehmen oder Greenscreen-Videos erstellen, wie die Behörde nach Vorstellung des Projekts durch Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag mitteilte. Ziel sei es, zukunftsweisende persönliche Kompetenzen gezielt zu fördern, hieß es. Die Schulbehörde fördert das bis Juni 2023 laufende Projekt mit rund 500.000 Euro.

