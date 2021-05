Mai-Demos in Hamburg: Polizei stoppt Kundgebung am Schlump Stand: 01.05.2021 14:29 Uhr Angesichts mehrerer gerichtlich untersagter Kundgebungen linker Gruppen zum 1. Mai ist die Hamburger Polizei heute mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie rechnet damit, dass sich dennoch Demonstrierende versammeln wollen.

Zu vereinzelten Handgreiflichkeiten kam es am Mittag zwischen Schanzenpark und U-Bahnhof Schlump, als Polizisten Demonstrierende von der Straße drängten. Laut Polizei hatten sich etwa 80 vermummte, der anarchistischen Szene zuzurechnende Demonstrierende zuvor an dem Bahnhof eingefunden und waren mit einem Lautsprecherwagen Richtung Dammtor gezogen. Nach gut 100 Metern wurden sie von starken Polizeikräften gestoppt.

Gericht hatte Demo untersagt

Ursprünglich hatte die Gruppe unter dem Motto "Sachma', geht's noch?! Kapitalismus ist der Superspreader" eine Demonstration am U-Bahn Emilienstraße angemeldet, die jedoch aufgrund des Infektionsschutzes gerichtlich verboten worden war.

Auch anderen Anmeldern von Demonstrationen und Kundgebungen, darunter das von Autonomen organisierte Bündnis "Wer hat, der gibt" und der als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau, wurde die Durchführung ihrer Versammlungen laut Polizei vor Gericht untersagt. Die Kundgebungen von "Wer hat, der gibt" waren ursprünglich am Nachmittag im Bereich Alsterpark, an der Krugkoppelbrücke und der Moorweide geplant. Die "Revolutionäre 1. Mai Demo" des Roten Aufbaus sollte am frühen Abend am Hauptbahnhof starten.

Beschränkungen wegen Corona-Regeln

Generell gilt: Wegen der Corona-Pandemie sind maximal 50 Menschen bei Aufmärschen und 100 bei Versammlungen erlaubt. Mit Ausnahmegenehmigung sind es bis zu 200. Rechtzeitig zur Ausgangssperre müssen alle Veranstaltungen beendet sein, außerdem gelten bei den Demos Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Demos am Freitag verliefen weitgehend ruhig

Am Freitag waren die ersten Kundgebungen linker Gruppen zum 1. Mai weitgehend ruhig verlaufen. Die größte Versammlung fand am Bahnhof Sternschanze statt, wo mehrere Hundert Menschen zusammenkamen. Laut Polizei fanden sich zeitweise mehr als 600 Menschen bei der Versammlung und deren Umfeld ein. Als die Beamten versuchten, weiterhin eintreffende Demonstrierende auf dem Bahnhofsvorplatz zurückzudrängen, kam es zu einem kleineren Handgemenge. Bei einem zweiten "Klassenfest" des vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Roten Aufbaus und weiteren linken Gruppen zählte die Polizei in der Straße Beim Grünen Jäger in der Spitze 90 Teilnehmende, ebenso viele wie bei einer "queerfeministischen Kundgebung" auf dem Hans-Albers-Platz auf St. Pauli. Die Polizei sprach bei allen drei Veranstaltungen von einem weitgehend ruhigen Verlauf.

