Stand: 30.04.2019 07:30 Uhr

Mai-Demos: Polizei hofft auf friedlichen Verlauf

Trotz der Anmeldung links- und rechtsextremer Kundgebungen schaut die Hamburger Polizei in diesem Jahr "vorsichtig optimistisch auf die Walpurgisnacht und den 1. Mai". Bereits in den vergangenen beiden Jahren sei die Revolutionäre 1. Mai-Demonstration vergleichsweise friedlich verlaufen, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Während die Kundgebungen in der Vergangenheit von Linksextremen und Autonomen geprägt gewesen seien, gebe es in diesem Jahr mit "Pegida München" aber auch Mobilisierung am rechten Rand. Die Polizei werde mit starken Kräften im Einsatz sein und Gewalt - "egal von wem sie ausgeht - schon im Keim unterbinden", sagte Zill. Dabei werde die Hamburger Polizei von Kollegen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie Beamten der Bundespolizei unterstützt.

Mai-Demos: Keine schweren Krawalle befürchtet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.04.2019 08:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Die Hamburger Polizei rechnet in der Walpugisnacht und am 1. Mai nicht mit schweren Krawallen. Trotzdem ist sie bei den Demos und Kundgebungen mit einem Großaufgebot vor Ort. Helene buchholz berichtet.







Rechte Gruppe meldet Versammlungen an

Ursprünglich wollte die rechte Gruppe "Pegida München" bereits ab heute Nachmittag vor dem linksalternativen Kulturzentrum Roten Flora im Schanzenviertel einen Dauerprotest abhalten. Aus Sicherheitsgründen war ihr ein Platz am Bahnhof Schlump zugewiesen worden. Mit einem Einspruch gegen die Auflage war die Gruppe vor dem Verwaltungsgericht Hamburg gescheitert. Nach Angaben Zills hatte die Gruppe für heute Abend eine weitere Kundgebung im Schanzenviertel angemeldet, die laut Auflage der Versammlungsbehörde nun am Berliner Tor stattfinden soll. Die Polizei erwartet nur geringen Zulauf, "weil wir nach derzeitigem Stand keine Vernetzung von "Pegida München" hier in Hamburg sehen". Vom Veranstalter angemeldet wurden insgesamt 100 Teilnehmer. Ob diese wirklich kommen, und wenn ja wann, ist unklar.

Revolutionäre 1. Mai-Demo von der Schanze nach Eimsbüttel

Für die Revolutionäre 1. Mai-Demo, hinter der der vom Hamburger Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau steht, sind 1.000 Teilnehmer angemeldet. Der Zug soll in diesem Jahr vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel führen. Jahrelang hatte es rund um den 1. Mai Krawalle gegeben - vor allem im Schanzenviertel. In den vergangenen Jahren ist es aber ruhiger geworden.

DGB-Kundgebung in Eimsbüttel

Am 1. Mai will wie im jeden Jahr auch der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) demonstrieren. Die Demo beginnt um 11 Uhr am Bahnhof Dammtor und zieht dann über Edmund-Siemers-Allee, Grindelallee, Beim Schlump, Bundesstraße und Osterstraße bis zum U-Bahnhof Osterstraße. An der Kreuzung Osterstraße/Heußweg gibt es dann eine Kundgebung, bei der unter anderem Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger und ver.di-Chef Frank Bsirske Reden halten. Weitere Kundgebungen gibt es in Bergedorf und in Harburg.

