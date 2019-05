Stand: 01.05.2019 17:14 Uhr

Mai-Demos: Erste Ausschreitungen in Harburg

In Hamburg-Harburg hat es am Nachmittag erste Ausschreitungen gegeben. Dort haben etwa 400 Menschen an der "Antiautoritären 1.-Mai-Demonstration" teilgenommen. Unter dem Motto "Mach das mal anders" zogen die Anarchisten durch die Straßen Hamburgs. Einige von ihnen vermummten sich, zündeten Bengalos und Silvesterraketen. Einige dieser Geschosse trafen das Cinemaxx-Kino - es gingen Scheiben zu Bruch und ein Werbebanner fing Feuer.

Demonstration startet in Ottensen

Mit einer Demonstration der "Antifa Altona Ost" startete am Mittwochnachmittag in Hamburg eine weitere Kundgebungen linksextremer Gruppen zum 1. Mai. Geschätzt 2.000 Teilnehmer zogen von Ottensen aus in Richtung Schanzenviertel, wo am frühen Abend die "Revolutionäre 1. Mai"-Demo starten sollte. Die Demonstration unter dem Motto "Rotes Altona - Auf zu neuen Kämpfen" wurde von vielen Polizisten begleitet.

Weitere Demonstration geplant

Für die "Revolutionäre 1. Mai-Demo", hinter der der vom Hamburger Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau steht, sind 1.000 Teilnehmer angemeldet. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" soll der Zug heute ab 18 Uhr vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel führen.

DGB-Demo mit 7.000 Teilnehmern

Bereits am Vormittag hatten 7.000 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Bei der traditionellen Demonstration der Gewerkschaften zum 1. Mai zogen sie vom Bahnhof Dammtor nach Eimsbüttel. Jahrelang hatte es rund um den 1. Mai Krawalle in Hamburg gegeben - vor allem im Schanzenviertel. In den vergangenen Jahren ist es aber ruhiger geworden.

Unfall mit Streifenwagen

Gegen 16 Uhr kam es zu einem Unfall mit drei leichtverletzten Personen auf der Stresemannstraße. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei, der sich auf dem Weg zur Demonstration befand, krachte mit einem Fiat 500 zusammen. Die beiden Polizisten sowie die Fahrerin des Fiats wurden dabei leicht verletzt.

