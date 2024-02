Stand: 04.02.2024 06:18 Uhr Mahnwache und Ghostbike für getötete Radfahrerin

Für die am 26. Januar getöteten Radfahrerin nahmen am Sonnabend etwa 130 Menschen mit und ohne Fahrrad an einer Mahnwache teil. Ein Autofahrer hatte die Radfahrerin auf der Holsteiner Chausee in Eidelstedt übersehen und war mit ihr kollidiert. Dort wurde auch ein weißes Ghostbike aufgestellt.

