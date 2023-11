Mahnwache für verstorbenen Radfahrer in St. Georg Stand: 24.11.2023 21:56 Uhr Mehr als 200 Radfahrerinnen und Radfahrer haben sich am Freitagabend in Hamburg zu einer Mahnwache getroffen, um dem kürzlich im Stadtteil St. Georg verstorbenen Radfahrer zu gedenken.

An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee / Brockesstraße, wo der 33-Jährige vor einer Woche von einem abbiegenden Reisebus erfasst wurde, wurde ein weißes Fahrrad abgestellt - ein sogenanntes Ghost Bike. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten sich bei nasskaltem Wetter mit ihren Rädern auf die Straße. Mehrere Menschen stellten Kerzen an das weiße Fahrrad. Einige hatten Tränen in den Augen, andere unterhielten sich. Die Kurt-Schumacher-Allee wurde für etwa eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt.

Fahrrad-Demo Critical Mass nach Mahnwache

In diesem Jahr kamen bereits zehn Radfahrinnen und Radfahrer in Hamburg ums Leben. Nach der Mahnwache machten viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Critical Mass mit, einer Fahrrad-Demo durch die Innenstadt.

