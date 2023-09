Stand: 07.09.2023 19:00 Uhr Mahnwache für getöteten 83-jährigen Radfahrer

Am kommenden Wochenende wird in Hamburg erneut an einen tödlich verunglückten Radfahrer erinnert. Der 83-Jährige war Ende August in Wandsbek von einer Autofahrerin beim Abbiegen erfasst worden. Wenige Tage später starb er im Krankenhaus. Der Fahrradclub ADFC kritisierte, an der Unfallstelle in der Königsreihe gebe es noch immer eine lebensgefährliche Infrastruktur aus den 70er-Jahren - ohne rot markierte Spur für Radfahrerinnen und Radfahrer. Vergangene Woche war in Groß Flottbek an einen tödlich verunglückten, 15-jährigen Radfahrer erinnert worden.

