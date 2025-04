Mahnwache für Kind: Eltern fordern mehr Patientensicherheit Stand: 17.04.2025 16:58 Uhr Vor einem Jahr starb die zweijährige Line im UKE. Ein von den Eltern beauftragter Gutachter wirft dem Krankenhaus vor, medizinische Standard nicht eingehalten zu haben.

Mahnwache um 8.31 Uhr am Donnerstagmorgen in der Nähe des UKE. Es ist die Minute, in der Ärzte die kleine Line vor einem Jahr für tot erklärten. Zwei Dutzend Freunde, Bekannte und von Behandlungsfehlern Betroffene sind gekommen.

Gutachten bescheinigt Versäumnisse

Laut Gutachten gab es im Kinder-UKE einer ganze Reihe von Versäumnissen. Ein Herz-EKG fand 24 Stunden lang nicht statt, dabei war Lines leichter Herzfehler den Ärzten bekannt. Sie war wegen chronischer Erkrankungen häufiger hier. Damals kam sie wegen Atemnot in die Notaufnahme. Die Diagnose: Lungenentzündung.

Mutter: Hinweisen wurden zu wenig beachtet

Symptome für eine andere Ursache seien vernachlässigt worden, so der Gutachter. Er vermutet eine Herzinsuffizenz. Auf der Intensivstation hätte Line mit hoher Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. Ihre Mutter beklagt: Ihren Hinweisen, dass es ihrem Kind schlechter ging, sei zu wenig Beachtung geschenkt worden.

Das UKE möchte sich wegen des laufenden Verfahren derzeit nicht äußern.

