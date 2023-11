Stand: 26.11.2023 12:30 Uhr Mahnmal für Sinti und Roma eingeweiht

Auf dem Friedhof Diebsteich ist am Sonntag ein Mahnmal für Sinti und Roma eingeweiht worden. "Euer Schicksal ist das Mahnmal der Gegenwart" steht auf einer Stele, die an die Verfolgung, Diskriminierung und Ermordung von Sinti und Roma in der NS Zeit erinnern soll. Der Gedenkort sei auch der Zukunft gewidmet, heißt es vom Sinti-Verein Hamburg. Er solle den Menschen Mut machen, sich Vorurteilen, Klischees und Diskriminierung entgegenzustellen.

