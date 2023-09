Stand: 11.09.2023 18:34 Uhr Magath traut sich Amt des Fußball-Bundestrainers zu

Der ehemalige Bundesliga-Coach Felix Magath kann sich vorstellen, Fußball-Nationaltrainer zu werden. Das sagte er NDR 90,3. Es brauche jemanden, der die völlig verunsicherte Mannschaft, die gar nicht mehr in der Lage sei, an ihr Leistungsvermögen heranzukommen, wieder zusammenfügt. Er habe bewiesen, dass er verunsicherte Mannschaften wieder aufrichten könne. "Teilweise habe ich Mannschaften aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld oder sogar wieder in die Spitze der Fußball-Bundesliga geführt - und ich denke, das ist dass, was der DFB zurzeit auch braucht."

