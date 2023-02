Märzferien: Viele Bahn-Verbindungen in Hamburg beeinträchtigt Stand: 21.02.2023 16:57 Uhr Die Frühjahrsferien in Hamburg werden zur Belastungsprobe für Bahnreisende. Die Deutsche Bahn sperrt die Ferngleise zwischen Altona und Hauptbahnhof und die S-Bahn im Raum Eilbek und Barmbek.

Deutlich mehr Zeit einplanen - das gilt in der ersten Märzhälfte nicht nur für viele Bahnreisende, sondern auch für Flugpassagiere, die aus Hamburgs Westen mit der S1 zum Helmut-Schmidt-Airport wollen oder von dort zurück. Die S-Bahn fällt zwischen Berliner Tor und Barmbek wegen Weichenarbeiten für die S4 aus. Es fahren Ersatzbusse und zwar vom Montag, den 6. März bis Sonntag, den 19. März. Die S11 fällt ganz aus.

Keine Züge zwischen Altona und Hauptbahnhof

Den Fern- und Regionalverkehr trifft die Erneuerung von Bahnbrücken an Alster und Sternschanze hart. Vom 4. bis zum 18. März fahren keine Züge zwischen Altona und Hauptbahnhof. Züge von und nach Bremen und Köln fahren mal ab der Station Hauptbahnhof, mal ab Harburg. ICs und ICEs nach Süddeutschland und in die Schweiz starten und enden meist in Harburg, Züge von und nach Rostock in Bergedorf. Und die viel genutzten Regionalbahnen aus Kiel und Flensburg enden und starten in Pinneberg.

Strecke Richtung Westerland auch betroffen

Schließlich streicht die Deutsche Bahn ihre Züge Richtung Westerland bis auf ein Zugpaar aus und nach Frankfurt und Stuttgart. Bahnreisende sollten sich vor ihrer Reise auf der Internetseite der Deutschen Bahn erkundigen, ob ihre Route betroffen ist.

