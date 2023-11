Stand: 10.11.2023 12:30 Uhr Märchenschiffe an der Außenalster kehren nächstes Jahr zurück

Die beliebten Märchenschiffe an der Außenalster zur Weihnachtszeit wird es in diesem Jahr nicht geben, weil eine Bäckerei als Partner fehlt. Das bestätigte Brigitte Engler vom City Management. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuerst darüber berichtet. Im nächsten Jahr soll es die Angebote aber wieder geben, sagte Engler im Gespräch mit NDR 90,3. "Dann werden wir wieder das volle Programm haben". Bis zu 29.000 Kinder waren in der Weihnachtszeit vor Corona auf die Märchenschiffe gekommen. Mit einer neuen Bäckerei soll die Tradition nun im kommenden Jahr fortgeführt werden.

