Männer überfallen Frau in Wilhelmsburg: Zeugen gesucht

Drei Unbekannte haben am Montag in Wilhelmsburg eine 18-Jährige überfallen und ausgeraubt. Die junge Frau war laut Polizei gegen 22 Uhr auf dem Heimweg, als die Männer sie an der Wittestraße / Ecke Keindorffstraße angriffen. Die Täter hielten ihr Opfer fest und stahlen ihr Halskette und Geld - einer von ihnen soll die Frau dabei auch begrapscht haben. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen.

