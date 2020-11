Mädchen sexuell belästigt: Mann gesteht vor Gericht Stand: 18.11.2020 12:36 Uhr Er soll im Sommer in Hamburg-Groß Flottbek mehrere Mädchen angesprochen und sexuell belästigt haben: Am Mittwoch hat ein 41-Jähriger vor dem Landgericht die Taten gestanden.

Die Polizei war ihm auf die Spur gekommen, weil er ein Wiederholungstäter ist: Er ist bereits wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Nachdem sein Handy zum Zeitpunkt der Übergriffe sowohl in Groß Flottbek als auch in Wilhelmsburg geortet werden konnte, wurde er im Juli in Buchholz festgenommen.

Fünf Mädchen belästigt

Fünf Mädchen hatte er auf dem Schulweg oder nachmittags beim Spielen draußen angesprochen und sich vor ihnen entblößt. Zwei Mal versuchte er auch, die Kinder festzuhalten. Er ist wegen Kindesmissbrauchs angeklagt.

Wegen Taten in Schweinfurt verurteilt

Der Angeklagte gab die Taten vor dem Landgericht zu. Er wolle sich um eine Therapie bemühen, beteuerte er. Das hatte er allerdings schon einmal getan: Vor vier Jahren wurde der Hamburger in Schweinfurt bereits wegen ganz ähnlicher sexueller Übergriffe zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Auch damals hatte er versprochen, etwas gegen seine Pädophilie tun zu wollen.

Da er alle Übergriffe gestanden hat, bleibt den Mädchen eine Aussage vor Gericht erspart.

Weitere Informationen Mädchen sexuell belästigt: Polizei sucht Mann Ein unbekannter Mann hatte in Groß Flottbek mehrere Mädchen angesprochen. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise. (12.06.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2020 | 13:00 Uhr