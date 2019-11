Stand: 08.11.2019 11:26 Uhr

Weniger Kreuzfahrtpassagiere in Hamburg

Jahrelang ist die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere in Hamburg von Rekord zu Rekord gestiegen. Doch dieser Trend ist offenbar gestoppt. Die Stadt rechnet für 2019 mit einem Rückgang von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Rund 680.000 Kreuzfahrtpassagiere sind in den ersten neun Monaten in Hamburg von oder an Bord gegangen. Das sind etwa 80.000 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Schiffe, die Hamburg angelaufen haben, ist leicht gesunken. Dabei hatte die stadteigene Kreuzfahrtgesellschaft Cruise Gate Hamburg Anfang des Jahres noch mit einem deutlichen Plus gerechnet.

Mehrere Schiffsanläufe gestrichen

In der Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage heißt es ungeachtet der jüngsten Zahlen, der Kreuzschifffahrtstandort Hamburg entwickle sich auf einem guten Niveau - das Geschäft unterliege aber Schwankungen. In Branchenkreisen wird gemutmaßt, dass der Rückgang auch damit zu tun hat, dass zwei neue Schiffe später als geplant in Dienst gestellt wurden. Mehrere Schiffsanläufe wurden deshalb ersatzlos gestrichen.

Der Senat geht allerdings ungeachtet dieser Effekte davon aus, dass es im kommenden und im übernächsten Jahr kein nennenswertes Wachstum bei den Kreuzfahrtpassagieren gibt.

