Stand: 06.11.2019 09:41 Uhr

"MSC Grandiosa" in Hamburg eingelaufen

Das neueste Schiff der Reederei MSC hat am Mittwochmorgen den Hamburger Hafen erreicht. Die "MSC Grandiosa" liegt nun am Kreuzfahrtterminal in Steinwerder. Sie wird am Sonnabend vor der Elbphilharmonie vom italienischen Film-Star Sophia Loren getauft. Das Schiff kann mehr als 6.400 Passagiere aufnehmen. Laut Reederei verfügt es über einen Landstromanschluss und Stickstoff-Katalysatoren an Bord.

Kleines Comeback für Blue Port

Der Blue Port, der bereits im September bei den Cruise Days leuchtete, feiert zur Taufe der "MSC Grandiosa" ein kleines Comeback. Für die blaue Beleuchtung ist Lichtkünstler Michael Batz verantwortlich. An 20 Standorten werden die blaue Lichter eingeschaltet.

Programm am Elbufer

Am Tag der Taufe können Besucherinnen und Besucher auch an den Landungsbrücken mitfeiern. Die Reederei sorgt auf der Elbpromenade ab dem Nachmittag für ein vielfältiges Programm mit Musik und gastronomischen Angeboten. Zur Taufe ist am Abend ein großes Feuerwerk geplant.

