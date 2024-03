MSC-Einstieg bei der HHLA: Heute Expertenanhörung in Hamburg Stand: 06.03.2024 06:00 Uhr Was bringt es dem Hamburger Hafen und der Stadt, wenn sich die Schweizer Reederei MSC an der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beteiligt? Zum umstrittenen Hafendeal wollen die Bürgerschaftsabgeordneten heute Experten und Expertinnen hören.

Dazu ist am Nachmittag eine gemeinsame Sitzung von Wirtschaftsausschuss und dem Ausschuss für öffentliche Unternehmen geplant. Die Bürgerschafsfraktionen haben für die erste Expertenanhörung sieben Fachleute benannt. Darunter sind ein ausgewiesener Fachmann für Containerschiffsmärkte aus London und Anwälte für Wirtschaftsrecht, die etwas zur Vertragsgestaltung mit MSC aussagen dürften.

Linke: Wesentliche Verträge für Experten nicht einsehbar

Das Problem dabei nach Ansicht von Norbert Hackbusch (Die Linke): In die wesentlichen Verträge erhalten die Expertinnen und Experten keine Einsicht, da sie nur den Abgeordneten und ihren Mitarbeitenden in einem besonders gesicherten Datenraum zugänglich sind. Hackbusch fordert, dass die Unterlagen auch den Fachleuten zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sie sich ein vollständiges Bild machen können.

CDU nominiert Ex-Hafenmanager Bonz

Die CDU hat den früheren Präsidenten des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunther Bonz, benannt. Die Stadt habe sich über den Tisch ziehen lassen, hatte Bonz schon vor Wochen gesagt. Die Fraktion der Linken hat den ehemaligen hafenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Joachim Seeler, als Experten vorgeschlagen. Die SPD hat mit Laura Pooth die Vorsitzende des DGB-Bezirks Nord nominiert, die sich nach Informationen von NDR 90,3 mit HHLA-Beschäftigten getroffen hat, die den MSC-Deal strikt ablehnen.

Senat: Hamburg und MSC sollen HHLA gemeinsam führen

Die Stadt Hamburg und MSC sollen nach dem Willen des Senats die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, bei dem die Stadt eine Mehrheit von 50,1 Prozent hält. Bislang gehören der Stadt rund 70 Prozent der börsennotierten HHLA. Im Gegenzug will die weltgrößte Reederei ihre Deutschlandzentrale in Hamburg bauen, das Ladungsaufkommen im Hafen von 2025 an erhöhen und bis 2031 auf eine Million Standardcontainer pro Jahr steigern. Zudem wollen MSC und die Stadt das Eigenkapital der HHLA um 450 Millionen Euro erhöhen.

Tschentscher warb in Regierungserklärung für MSC-Deal

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte in seiner Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch für den Deal geworben und die Abgeordneten um eine Entscheidung gebeten, "die neue Perspektiven für die Hafenwirtschaft eröffnet - neue Perspektiven für den Anschluss unseres Hafens an die Entwicklungen im weltweiten Seeverkehr und für die Stärkung der Hamburgs als internationale Wirtschaftsmetropole". Bislang lehnt die Opposition aus CDU, Linken, AfD und FDP den Plan des Senats jedoch geschlossen ab. Auch bei der Gewerkschaft ver.di und den Hafenarbeitern und -arbeiterinnen gibt es erhebliche Widerstände.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.03.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen