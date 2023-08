Stand: 04.08.2023 20:47 Uhr MSC-Containerschiffe sollen bald Landstrom in Hamburg nutzen können

Die Containerschiffe der Reederei MSC sollen noch in diesem Jahr im Hamburger Hafen mit Landstrom versorgt werden können. Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) will die Landstromanlagen an den Containerterminals Eurogate, Burchardkai, Tollerort und am Kreuzfahrtterminal Steinwerder in den kommenden Monaten in Betrieb nehmen. Der Strom kommt laut Wirtschaftsbehörde aus erneuerbaren Energien. Bisher gibt es Vereinbarungen zur Nutzung von Landstrom mit drei Kreuzfahrt-Reedereien.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.08.2023 | 19:30 Uhr