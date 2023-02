Stand: 15.02.2023 20:55 Uhr "MS Stubnitz" bekommt einen neuen Liegeplatz

Das Kulturschiff "MS Stubnitz" in der Hafencity bekommt einen neuen Liegeplatz an den Elbbrücken. Bis spätestens Ende September soll das Schiff dort festmachen, wie die Kulturbehörde mitteilte. Angesichts der dichter werdenden Wohnbebauung hatte es am bisherigen Liegeplatz verstärkt Lärmbeschwerden gegeben. Das Schiff erhält zudem eine neue Gangway, die weniger Lärm verursachen soll.

