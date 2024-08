Stand: 20.08.2024 19:00 Uhr MS Dockville hat 2025 nur noch zwei Festivaltage

Das Festival MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg wird im kommenden Jahr auf zwei Tage verkürzt. Der Vorverkauf für den 15. und 16. August 2025 ist gestartet. Die ersten Tickets kosten 99 Euro. In diesem Jahr waren es noch 139 Euro für drei Tage. Besucherinnen und Besucher hätten sich gewünscht, dass die Tickets günstiger werden. Gleichzeitig wird die bislang mit 25 Euro Nutzung des Campingplatzes auf 50 Euro erhöht, was die Kosten realistischer abbilde, so Sprecher Eike Eberhardt.

