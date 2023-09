Stand: 26.09.2023 15:44 Uhr "MJ - Das Michael Jackson Musical" kommt 2024 nach Hamburg

Hamburg bekommt ein neues Broadway-Musical. Und zwar über Michael Jackson. Das Musical mit den Hits des "King of Pop" läuft schon seit Februar 2022 erfolgreich in New York und hat einige Preise gewonnen. Stage Entertainment zeigt "MJ - Das Michael Jackson Musical" ab dem kommenden Herbst im Theater an der Elbe. Die Songs werden im englischen Original gesungen, die Dialoge ins Deutsche übersetzt.

