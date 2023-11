Luxusuhr gestohlen statt gekauft: Junge Männer verurteilt Stand: 24.11.2023 08:03 Uhr Für 13.500 Euro wollte ein Hamburger eine Rolex bei einem Kleinanzeigenportal im Internet verkaufen. Bei der Übergabe bekam er statt Geld in die Hand Pfefferspray ins Gesicht - und wurde beraubt. Nun hat das Hamburger Landgericht die Urteile für die beiden Täter verkündet.

Einer der beiden 24-Jährigen muss für drei Jahre in Haft. Für den anderen gab es noch einmal Bewährung. Weil sie Schulden hatten, beschlossen die beiden Freunde im April dieses Jahres, eine teure Uhr zu stehlen. Das haben sie vor dem Hamburger Landgericht gestanden - voller Reue.

Tatort: Bäckerei in Bergedorf

Die beiden Männer hatten sich mit dem Verkäufer der Rolex in einer Bäckerei in Hamburg-Bergedorf verabredet. Dort soll alles aus dem Ruder gelaufen sein. Der Verkäufer hatte einen Begleiter dabei, für die beiden Angeklagten eine unerwartete Situation. Vor lauter Angst, so einer der beiden, habe er dem 48-Jährigen Pfefferspray in die Augen gesprüht, um dann mit der Uhr wegzulaufen. Dieser Angeklagte wurde wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Täter gaben dem Verkäufer die Uhr zurück

Dem anderen Angeklagten wird nur der Diebstahl der Uhr vorgeworfen. Er hatte beteuert, nicht gewusst zu haben, dass sein Freund Pfefferspray dabei hatte. Das Urteil für ihn: neun Monate auf Bewährung. Er nahm das Urteil im Gerichtssaal direkt an. Die Uhr haben die beiden Männer an den Verkäufer zurückgegeben.

