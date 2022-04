Luxusjacht "Solandge" hat Hamburger Hafen verlassen Stand: 13.04.2022 07:14 Uhr Die "Solandge" hat am Mittwochmorgen den Hamburger Hafen verlassen. Die Luxusjacht soll einem Mitglied des saudischen Königshauses gehören und keinem sanktionierten Oligarchen.

Das Schiff wurde in den vergangenen Monaten in der Hamburger Werft Blohm + Voss gewartet und hatte zuletzt international für Schlagzeilen gesorgt. Zahlreiche Medien hatten berichtet, dass die rund 85 Meter lange Jacht dem sanktionierten russischen Oligarchen Suleyman Kerimov gehören soll. Auch die Taskforce der Bundesregierung, die die Durchsetzung der Sanktionen koordiniert, hatte sich zuletzt deshalb mit dem Schiff beschäftigt und versucht zu klären, wer der Eigentümer der Jacht ist.

Eigentümer soll Vertreter des saudischen Königshauses sein

Bereits in der vergangene Woche hatte der NDR berichtet, dass das Schiff auslaufen darf. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte mitgeteilt, dass es keine Erkenntnisse darüber gebe, dass jemand an dem Schiff beteiligt sei, der auf der EU-Sanktionsliste steht. Aus Regierungskreisen heißt es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios jetzt, dass gesicherte Erkenntnisse darüber vorliegen, dass die Jacht keiner auf den Sanktionslisten angeführten Person gehöre. Der Eigentümer soll ein Vertreter des saudischen Königshauses sein.

Luxusjacht "Dilbar" muss in Hamburg bleiben

Insofern gab es für die Behörden keinen Grund, die Ausfahrt des Schiffes zu verhindern. Anders sieht es bei der Luxusjacht "Dilbar" aus, die vorerst im Hamburger Hafen bleiben wird. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ konnte die Taskforce die Eigentumsverhältnisse des mehrere Hundert Millionen Euro teuren Schiffs klären. Die Jacht soll einer Schwester des russischen Oligarchen Alisher Usmanov gehören.

Schiff "rechtssicher festgesetzt"

Genau wie ihr Bruder befindet sie sich mittlerweile auf einer Sanktionsliste der EU. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte in dieser Woche auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios mit, dass die "Dilbar" im Hamburger Hafen "nun rechtssicher festgesetzt und dauerhaft an einem sanktionswidrigen Auslaufen gehindert ist". Die Taskforce habe in "enger Kooperation mit allen zuständigen Behörden erreicht, dass die Eigentümerin ermittelt und sanktioniert wird".

"Luna": Was wird aus dritter Luxusjacht im Hafen?

Neben der "Solandge" und der "Dilbar" war zuletzt auch mehrfach über die "Luna" berichtet worden, die aktuell ebenfalls im Hamburger Hafen liegt. Laut Medienberichten soll die Luxusjacht einem russischen Geschäftsmann gehören. Mittlerweile wird auch er namentlich auf einer Sanktionsliste geführt. Ob die "Luna" den Hamburger Hafen verlassen darf, ist derzeit unklar. Das Bundeswirtschaftsministerium, das gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium für die Taskforce zuständig ist, beantwortete eine Frage dazu nicht.

