Stand: 07.12.2022 11:06 Uhr Lurup soll Gesundheitskiosk erhalten

Hamburg bekommt einen weiteren Gesundheitskiosk: Die AOK Rheinland/Hamburg hat angekündigt, dass es so ein Angebot Anfang des kommenden Jahres auch in Lurup geben soll. Der schon bestehende Gesundheitskiosk in Billstedt gilt als bundesweit vorbildlich, dort finden Menschen vor Ort und barrierefrei Angebote zur Gesundheitsvorsorge. Mehrere in Billstedt beteiligten Krankenkassen wollen allerdings aussteigen - offenbar wegen eines Streits um die Finanzierung.

