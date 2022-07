Stand: 20.07.2022 15:15 Uhr Lurup: Seniorin von Auto überfahren - Todeszeitpunkt unklar

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lurup ist am Mittwochmorgen eine 89-jährige Rentnerin überfahren worden. Laut Polizei war eine 48-jährige Autofahrerin in die Tiefgarageneinfahrt eines Pflegeheims abgebogen und hatte die Seniorin übersehen, die dort offenbar bereits am Boden lag. Ein Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod der Frau feststellen. Unklar ist, ob sie bereits vor dem Unfall gestorben war. | Sendedatum NDR 90,3: 20.07.2022 14:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.07.2022 | 14:00 Uhr