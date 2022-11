Stand: 03.11.2022 19:37 Uhr Lurup: Frau krankenhausreif geprügelt - Mann festgenommen

In Hamburg-Lurup hat ein Mann am frühen Donnerstagvormittag mutmaßlich auf eine Frau eingeprügelt. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Tat passierte in der Katzbachstraße in einer Wohnung im fünften Stock. In welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinander stehen, ist noch nicht bekannt. Polizistinnen und Polizisten nahmen den Mann noch vor Ort fest.

