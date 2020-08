Stand: 14.08.2020 16:02 Uhr - NDR 90,3

Luftwaffe ordert Langstrecken-Jets bei Airbus

Die Luftwaffe der Bundeswehr hat bei Airbus zwei neue Langstreckenjets vom Typ A321 geordert. Die beiden neuen Flugzeuge werden von Airbus direkt an Lufthansa Technik in Hamburg geliefert. In Fuhlsbüttel erfolgt dann die Ausrüstung für die speziellen Anforderungen der Luftwaffe, beziehungsweise der Flugbereitschaft für die Bundesregierung. Die beiden Spezialmaschinen haben unter anderem größere Tanks, damit sie weiter als ein normaler Jet aus der Baureihe fliegen können. Bis zu 7.400 Kilometer Flugstrecke sind möglich, also zum Beispiel ohne Tankstopp von Hamburg bis nach Peking oder New York.

Die beiden Airbus-Maschinen sollen für den Truppentransport genutzt werden - oder auch für medizinische Flüge. Maximal sechs Patienten können an Bord wie auf der Intesivstation eines Krankenhauses versorgt werden.

Verteidigungsministerin holt neuen Jet in Hamburg ab

Lufthansa Technik ist Spezialist für den Umbau von Flugzeugen. In den vergangenen Monaten wurde in Hamburg bereits die neue Kanzlermaschine vom Typ A350-900 ausgestattet, dem noch zwei ähnliche Maschinen für die Flugbereitschaft folgen sollen. Am kommenden Donnerstag wird Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) das Flugzeug persönlich in Hamburg abholen.

