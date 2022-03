Lufthansa Technik schafft in Hamburg hunderte neue Stellen Stand: 09.03.2022 18:41 Uhr Lufthansa Technik hat im vergangenen Jahr 163 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern eingefahren. Details will das Unternehmen mit Sitz in Hamburg am Mittwoch vorstellen.

Die Corona-Pandemie hat bei Lufthansa Technik dafür gesorgt, dass weltweit mehrere tausend Jobs gestrichen wurden. Weil kaum noch geflogen wurde, mussten auch deutlich weniger Flugzeuge gewartet werden. Am Mittwoch verkündete Vorstandschef Johannes Bußmann die Kehrtwende. Weltweit sollen 1.500 neue Mitarbeiter eingestellt werden, siebenhundert davon in Deutschland. Und davon wiederum soll der Großteil in Hamburg beschäftigt werden, so Bußmann, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Mehr als 200 Millionen Euro Gewinn

Im ersten Corona-Jahr 2020 hatte Lufthansa Technik noch einen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe eingefahren. Mittlerweile ziehen die Geschäfte wieder an, sind aber noch nicht wieder auf dem Vorkrisen-Niveau. Im vergangenen Jahr nun hat das Unternehmen mehr als 200 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Wegen des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland wartet Lufthansa Technik keine Flugzeuge russischer Airlines mehr, dabei geht es um etwa 400 Jets.

Unternehmen repariert und wartet Flugzeuge

Lufthansa-Technik sieht sich als Weltmarktführer bei der herstellerunabhängigen Wartung, Reparatur und Überholung ziviler, kommerziell betriebener Flugzeuge. Die Lufthansa Technik betreut weltweit mehr als 800 Kunden, darunter neben Fluggesellschaften auch Hersteller, Leasinggesellschaften und VIP-Jet-Betreiber.

