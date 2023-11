Stand: 30.11.2023 12:16 Uhr Lufthansa Technik bleibt eigenständig

Lufthansa Technik mit Sitz in Hamburg wird doch nicht an einen Investor verkauft. Die Lufthansa-Muttergesellschaft hatte überlegt, die Techniksparte auszulagern. Jetzt soll Lufthansa Technik aber doch eigenständig weiter wachsen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Rekordgewinn eingefahren. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich einen noch höheren Gewinn geben. Außerdem will das Unternehmen bis Jahresende rund 1.500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

