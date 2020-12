Luftfahrtbranche: Viele Betriebsräte erwarten weiteren Jobabbau Stand: 18.12.2020 10:41 Uhr In der norddeutschen Luft- und Raumfahrtindustrie droht wegen der Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr ein Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Aus einer am Freitag vorgestellten Befragung von Betriebsräten im Auftrag der IG Metall geht hervor, dass 70 Prozent der Arbeitnehmervertreter im Norden bis Ende nächsten Jahres einen weiteren Rückgang an Beschäftigung erwarten. Bundesweit seien in den beteiligten Unternehmen etwa 10.000 Arbeitsplätze gefährdet, davon rund 6.300 in Norddeutschland.

Die Agentur für Struktur- und Personalentwicklung befragte nach Angaben der IG Metall Betriebsräte aus 68 Unternehmen mit 79.200 Beschäftigten, davon 24 Betriebe mit rund 31.600 Beschäftigten in Norddeutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.12.2020 | 13:00 Uhr