Stand: 13.06.2022 15:52 Uhr Lücke zwischen gemeldeten und abgerechneten Corona-Impfungen

Arztpraxen in Hamburg haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Corona-Impfungen abgerechnet, als an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden. Das geht aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung hervor, die NDR 90,3 exklusiv vorliegen. Abgerechnet wurden knapp 1,7 Millionen Impfungen, gemeldet wurden fast 140.000 weniger. Damit dürfte die Impfquote in Hamburg höher liegen, als offiziell angegeben. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung hatten die Praxen technische Probleme bei den Meldungen ans RKI. | Sendedatum NDR 90,3: 13.06.2022 16:00