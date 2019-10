Stand: 23.10.2019 13:33 Uhr

Luckes Vorlesung erneut gestört

Die Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg ist am Mittwoch erneut gestört worden. Etwa 10 bis 15 Demontranten drangen in den Saal ein und skandierten laut Augenzeugen Sprüche wie "Kein Recht auf Nazipropaganda". Lucke beendete die Vorlesung, verließ den Saal und fuhr mit einem Wagen davon.

Einlasskontrollen vor der Vorlesung

Hinter dem Gebäude hatten zuvor mehrere Dutzend Studenten friedlich gegen Lucke demonstriert. Die Universität hatte ihre Sicherheitsmaßnahmen eng mit der Polizei abgestimmt und ausgeweitet. So gab es vor Beginn der Vorlesung Einlasskontrollen, damit nur angemeldete Studierende Zutritt zum Vorlesungssaal erhalten.

Bei Luckes erster Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität vor einer Woche war der Wirtschaftswissenschaftler als "Nazi-Schwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden. In der Folge hatte es einen Schlagabtausch zwischen Lucke und der Studierendenvertretung AStA gegeben.

Auch die Hamburgische Bürgerschaft beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Thema.

