Stand: 25.03.2024 10:44 Uhr Lottogewinn: 1,2 Millionen Euro nach Hamburg

Knapp 1,2 Million Euro gehen als Lottogewinn nach Hamburg, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Aus der Lostrommel wurden am Samstagabend per Zufall die Zahlen 1, 4, 21, 32, 38 und 40 sowie die Superzahl 7 gezogen. Der oder die Gewinnerin hatte alle sechs Lottozahlen richtig getippt. Auch in Sachsen wurden die sechs richtigen Zahlen einmal angekreuzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.03.2024 | 10:00 Uhr