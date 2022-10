Stand: 24.10.2022 15:11 Uhr Lotto: Millionengewinn geht nach Hamburg

Ein Hamburger ist am Wochenende Lotto-Millionär geworden. Nach Angaben von Lotto Hamburg wurde der Spielschein am Sonnabendmorgen in Bergedorf abgegeben. Mit sechs Richtigen bei der Ziehung am Sonnabend betrug der Gewinn 1,3 Millionen Euro. Nur die richtige Superzahl fehlte, um den Jackpot zu knacken, der mit mehr als 21 Millionen Euro gefüllt war. Diesen gewann ein Lottospieler in Bayern.

