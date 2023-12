Stand: 13.12.2023 12:33 Uhr Lotto Hamburg stockt Sport-Förderung auf

Seit zehn Jahren fördert Lotto Hamburg den Sport in der Hansestadt. Beim Hamburger Fußballverband werden zum Beispiel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Landespokalen unterstützt. Gefördert werden außerdem der Active City Sommer, die Hamburgiade im Betriebssport und der Aufbau von neuen Bewegungsinseln. Zum Jubiläum wird die Förderung aufgestockt. In den vergangenen zehn Jahren gab es insgesamt vier Millionen Euro für den Hamburger Sport – also 400.000 Euro jährlich. Ab sofort werden es 420.000 Euro pro Jahr sein.

