Lotsenschoner "No. 5 Elbe" kommt zurück nach Hamburg Stand: 07.10.2020 09:18 Uhr Der Lotsenschoner "No. 5 Elbe" kommt heute Nachmittag zurück nach Hamburg. Im Juni letzten Jahres war er auf der Elbe mit einem Containerschiff zusammengeprallt und gesunken.

Laut der Stiftung Hamburg Maritim soll das Schiff am Mittwochnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr am Bremer Kai im Hansahafen festmachen. Dort sollen dann weitere Reparaturarbeiten wie der Innenausbau, die Schiffstechnik und vieles mehr erledigt werden. Zuletzt wurde der Rumpf des Schiffes in Dänemark wieder in Stand gesetzt.

Auf der Elbe mit Frachter kollidiert

Der Lotsenschoner war am 8. Juni 2019 in Höhe Stadersand auf der Elbe mit dem Containerschiff "Astrosprinter" kollidiert. Er befand sich auf einer Gästefahrt und hatte 43 Menschen an Bord. Das Schiff sank. Bei der Kollision wurden acht Menschen leicht verletzt. Mehrere Planken und Spanten waren gebrochen, im Rumpf klafften breite Spalten.

Schiff durch dänische Werft schon einmal restauriert

Das Schiff wurde nach dem Zusammenstoß notdürftig abgedichtet und in Hamburg auf ein Küstenmotorschiff verladen und nach Dänemark gebracht. Auf dem Gelände der Werft in Hvide Sande war das Schiff bereits im Winter 2018 für rund 1,5 Millionen Euro restauriert worden.

Bewegte Geschichte

Der Lotsenschoner hat eine bewegte Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft. Dort diente das Schiff dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 ist der Lotsenschoner wieder in Deutschland. Bei Tagestörns durften zuletzt regelmäßig Gäste mit an Bord.

