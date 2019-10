Stand: 23.10.2019 15:13 Uhr

Lotsenschoner "No. 5 Elbe" in Hamburg verladen

Der havarierte Lotsenschoner "No. 5 Elbe" ist für einen Zwischenstopp wieder im Hamburger Hafen gewesen. Am Mittwochmittag wurde das Schiff mit zwei Schwimmkränen der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) auf ein Küstenmotorschiff gehoben das ihn nun huckepack nach Hvide Sande an der dänischen Nordseeküste in eine Holzschiffswerft bringt. Es handelt sich dabei um dieselbe Werft, die erst im Frühjahr den Lotsenschoner restauriert hatte. Im Juni war die "No. 5 Elbe" nach der Kollision mit einem Containerschiff auf der Elbe gesunken.

Schaden im Rumpf abgedichtet

Am vergangenen Mittwoch ist das Schiff vom Schlepper "Johannes" von der Peters Werft in Wewelsfleth nach Hamburg geschleppt worden. Der hölzerne Rumpf wurde in den Hansahafen gebracht. Um den Transport nach Hamburg zu gewährleisten, mussten zuvor die schwersten Schäden beseitigt werden. In der Peters Werft in Wewelsfleth arbeiteten Spezialisten wochenlang daran, das klaffende Leck an der Backbordseite des Holzschiffes wieder abzudichten, damit es wieder schwimmt. Der Rumpf wurde beim Zusammenstoß derart eingedrückt, dass Planken und Spanten brachen.

Im Juni gesunken

Am Pfingstsonnabend war der Lotsenschoner nach einer Kollision auf der Elbe in der Schwingemündung gesunken. In einer aufwendigen Aktion hatten spanische Spezialisten das Schiff mithilfe von Luftsäcken gehoben und nach Wewelsfleth gebracht.

Bewegte Geschichte

Der Lotsenschoner hat eine bewegte Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte lang dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft, diente dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 ist der Lotsenschoner wieder in Deutschland. Bei Tagestörns durften regelmäßig auch Gäste mit an Bord.

