Lokstedt: Sohn greift Mutter mit Messer an Stand: 01.09.2021 12:21 Uhr Die Mordkommission ermittelt nach einem Messerangriff im Hamburger Stadtteil Lokstedt. Dort soll ein Mann seine Mutter niedergestochen haben.

Der 24-Jährige soll seine Mutter am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung am Grandweg mit dem Messer attackiert haben. Durch mehrere Stiche erlitt die 46-Jährige lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und Oberkörper.

Zustand der Schwerverletzten stabil

Nach dem Angriff flüchtete der Sohn aus der Wohnung. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau ins Krankenhaus. Ihr Zustand hat sich inzwischen stabilisiert, sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Tatverdächtiger inzwischen festgenommen

Mit mehreren Streifenwagen suchten Polizisten den 24-Jährigen in der vergangenen Nacht. Die Einsatzkräfte konnten ihn am Mittwochmorgen festnehmen, als er zur Wohnung zurückkehrte. Die Ermittler haben inzwischen auch das Messer, die mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt. Der Tatverdächtige kommt nun vor den Haftrichter.

AUDIO: Festnahme nach Angriff mit Messer in Lokstedt (1 Min) Festnahme nach Angriff mit Messer in Lokstedt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.09.2021 | 12:00 Uhr